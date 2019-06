Langere treinen richting het Noorden vanwege zomerdrukte

Daarnaast zal de NS de zitplaatsen in de noordelijke treinen opnemen in de 'zitplaatszoeker'. Met die app kunnen reizigers zien waar in de trein er nog een lege zitplek is.

Voor de korte termijn werkt ProRail met het project 'Sporendriehoek Noord-Nederland' al aan het verbeteren van de reistijden van deur tot deur.

Ook onderzoekt NS de mogelijkheden om sneller van de Randstad naar het Noorden te kunnen reizen. Zo zijn er enkele proeven uitgevoerd met snellere Intercity's tussen die twee gebieden.