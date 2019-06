Johnny Jansen: "We moeten echt aan de bak met elkaar"

Johnny Jansen vervangt oud-trainer Jan Olde Riekerink. Het was geen geheim dat dit Jansen zijn ambitie was. "Ik ben er blij mee. Ik was al een tijdje in gesprek met de club en ben blij dat het nu rond is."

Er is nog veel onzeker. Over de ambities voor het nieuwe seizoen, een jaar waarin de club ook nog zijn 100-jarig bestaan viert, kan Jansen ook nog niet zo veel zeggen. "Daar zijn we nog steeds met elkaar over in gesprek. Het is ook een beetje afhankelijk van hoe de selectie eruit gaat zien. Het is pas op 31 augustus dat je heel duidelijk weet hoe de groep eruitziet, hoe de concurrentieselectie eruitziet."

Onrust

De sfeer rondom de Heerenveester voetbalclub is de afgelopen tijd niet al te best geweest. Veel mensen twijfelen of ze nog wel naar het stadion willen komen. "Tuurlijk leeft het ook onder de spelers wat er aan de hand is, maar de focus ligt wel echt op het voetballen. Ik moet zeggen dat dat het afgelopen jaar best goed is gegaan."

Het voetballen zelf zag er bij Heerenveen niet altijd even mooi uit. Eén van Jansen zijn ambities is om het publiek weer te vermaken. "We gaan er alles om doen om dat weer voor elkaar te krijgen. Er moet iets herkenbaars op het veld staan en het moet stabieler worden. We moeten echt aan de bak met elkaar."

Trainersstaf

De invulling van de rest van de trainersstaf is nog niet bekend. De naam van oud-Heerenveenspeler Jeffrey Talan is gevallen als mogelijke assistent-trainer. "Dat zou kunnen. De club is nog in gesprek met mensen. We gaan zien wat eruit gaat komen", besluit Jansen.