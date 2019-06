IJshockeyfanaat Gerard Bos heeft bijzondere wedstrijd bijgewoond in Amerika

Die wedstrijd liep ook nog eens heel goed af, want Gerard Bos zijn favoriete team won met 4-2 van de Boston Bruins. "Ik heb in mijn werk qua sportjournalistiek veel sport gezien, maar deze sfeer... Sodeknetter!", vertelt hij enthousiast. "Die mensen gaan hier compleet uit hun dak. Vanaf het begin van de wedstrijd is het alsof het de laatste vijf minuten van de wedstrijd zijn. Het gaat om 20.000 man die alleen maar lawaai maken."

Bos zijn fascinatie voor de club gaat ver terug. Al in 1994 was hij fan. "Bij mij is het ontstaan doordat een kameraad van mij een ijshockeyspelletje had op de Nintendo. Toen zei hij: welk team zullen we kiezen?", vertelt Bos. "Ik had er geen verstand van, dus ik koos het team met het mooiste logo. Ik dacht: die blauwe muzieknoot vind ik wel mooi. Dat waren de St. Louis Blues."