24 uur per dag bij Omrop Fryslân: Maartens Alvestêdetocht

De dagen voorafgaand aan de reuzenzwemtocht zendt Fryslân Hjoed reportages uit over de voorbereidingen van Maarten, zijn zwemmers en de route. Daarnaast is op 20 juni om 17.35 uur een compilatie van Maartens tocht in 2018 te zien op televisie.



In het radioprogramma Weistra op wei wordt op 21 juni vanaf 16.00 uur toegeleefd naar het moment dat Maarten om 17.30 uur in het water springt. Vanaf dan doet Omrop Fryslân non-stop verslag van de tocht, tot het moment dat Maarten, als alles goed gaat, over de finish komt in Leeuwarden.

Fryslân helpt Maarten naar de finish

Mensen kunnen tijdens de zwemtocht in ruil voor een donatie aan de Maarten van der Weijden Foundation een plaat aanvragen op 92.2FM. Meedoen kan door een screenshot van de donatie via de Omrop-app te sturen. Daarnaast kunnen mensen een actie melden op Omropfryslan.nl/maarten. Omrop Fryslân probeert aan veel van deze initiatieven aandacht te geven.

De magie van Maarten

Op zondag 23 juni wordt in het radioprogramma Buro de Vries gesproken met een scala aan mensen die betrokken zijn bij de Elfstedenzwemtocht. Een week daarvoor, op zondag 16 juni, is de Fryslân DOK documentaire 'De magy fan Maarten' vanaf 17.00 uur te zien op televisie. In de film wordt onderzocht wat Maartens zwemtocht doet met de provincie en haar inwoners. Bereikt deze tocht een nieuw hoogtepunt in de Friese elfstedenkoorts?