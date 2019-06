Plannen voor MFA De Gordyk van de baan

Voor cultureel centrum De Skâns geldt dat er dus voorlopig geen nieuwbouw komt. Wat dat precies voor deze culturele voorziening betekent, moet opnieuw worden bekeken. De raad van Opsterland wil dat de gemeenschap van het dorp Gorredijk zelf met creatieve plannen komt over hoe het verder moet. Zoiets zou gestalte moeten krijgen in een zogenaamde raadsconferentie. "Gewoon weer opnieuw beginnen, want we zaten op een rotonde zonder goede afslag", stelde Gerrit Weening van de ChristenUnie. Anderen gebruikten woorden als 'vicieuze cirkel' en 'een escape-room zonder uitgang'.

Volgens wethouder Anko Postma past het college nederigheid in deze kwestie. "De raad beslist en ook deze koers is realistisch en haalbaar.