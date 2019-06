Studenten blij met streep door renteverhoging studielening: "Gaan we op proosten"

De Eerste Kamer zou maandag stemmen over de renteverhoging. Maar voordat het tot een stemming kwam, trok minister Van Engelshoven de wet in. Er zou te weinig steun zijn in de Kamer. "We waren aangenaam verrast. We hadden eigenlijk ook niet echt verwacht dat het zo snel van de baan zou zijn", zegt Lely. "Ze zouden er nog over stemmen. Er waren ook allemaal petities opgezet. Die zijn veel gedeeld, ook door onze studenten. Bijna in elke groepsapp kwam je die tegen. Dat heeft uiteindelijk geholpen denk ik."

Thuiswonende is goedkoper uit

Een student zou volgens de berekeningen door de renteverhoging gemiddeld ongeveer 5.000 euro meer terug moeten betalen.. "Het is gemiddeld, dus je krijgt grote verschillen", wit Lely. "Wij hebben bijvoorbeeld ook heel veel studenten die nog thuis in Friesland wonen, maar we hebben ook heel veel mensen die van verder komen. Die moeten wel uit huis en die geven dus veel meer uit. Terwijl mensen die nog thuis wonen, weer minder uitgeven."

Leenstelsel afschaffen

Lely is blij dat de renteverhoging nu van de baan is, maar hij zou het liefst zien dat het hele leenstelsel afgeschaft wordt. "Heel veel studenten heb ik hierover gesproken en die voelen het alsof ze eigenlijk al 1-0 achter staan", aldus de student. Ook zouden minder studenten doorstuderen. "Veel studenten in de eindfase van hun studie bekijken nu of ze er nog wel een studie achteraan doen. Dus ga je bijvoorbeeld als je op het MBO studeert, nog een HBO-studie doen. Het is natuurlijk wel een risico dat je dan neemt."