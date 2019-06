Hoe ruikt Fryslân? Claudy Jongstra presenteert nieuw parfum

Jongstra kwam twee jaar geleden op het idee om het landschap meer impact te geven en plantengroei te stimuleren 'die a-typisch is', zoals ze het zelf zegt. Dat doet ze nu al voor de kleuren die ze gebruikt in bijvoorbeeld haar viltkunst. Maar ze kon niet alle planten verwerken waar ze beschikking over had. Toen kwam ze op het idee een product te ontwikkelen waar veel planten in verwerkt moeten worden. "En dan kom je al snel uit op parfum."