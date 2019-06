Johnny Jansen wordt komend seizoen hoofdtrainer van SC Heerenveen

De 44-jarige trainer is al sinds 2000 in verschillende trainersfuncties verbonden aan de Friese eredivisieclub. Eerst als jeugdtrainer en later als hoofd jeugdopleiding. Sinds 2014 was hij assistent-trainer van het eerste elftal onder respectievelijk Dwight Lodeweges, Foppe de Haan, Jurgen Streppel en Jan Olde Riekerink.

Jansen zat de laatste vijf wedstrijden van het afgelopen seizoen al als eindverantwoordelijke op de bank, na het op non-actief stellen van hoofdtrainer Olde Riekerink.