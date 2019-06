Instagram-ontmoeting Alde Feanen om foto's en meer naamsbekendheid te krijgen

De ontmoeting is op zondag 16 juni. De deelnemers kunnen dan foto's maken die ze zelf op Instagram plaatsen. Bijzonder aan deze Instameet is dat er niet alleen gewandeld wordt, maar dat de deelnemers ook met de boot het natuurgebied in kunnen. Ze kunnen kiezen uit een praam, een skûtsje of een sloep. De boten varen allemaal een andere route, zodat de deelnemer een zo groot mogelijke verscheidenheid aan foto's kan maken. Van te voren krijgen de deelnemers tips over natuurfotografie van professionele natuurfotografen.