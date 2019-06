Van Wermeskerken verlaat SC Cambuur

De Japanse Nederlander heeft twee seizoenen voor Cambuur gespeeld. Volgens zijn zaakwaarnemer is er belangstelling uit binnen- en buitenland voor de rechtsback. Er zou ook interesse zijn uit de tweede Bundesliga en vanuit Italië.

Booy verwacht meer aanwinsten Cambuur

Er gaan niet alleen spelers weg bij de Leeuwarders. De club is zelf ook bezig om spelers te halen. Eerder vielen namen van middenvelder Mohamed El Makrini en aanvaller Finn Stokkers. Voor die laatste heeft Cambuur serieuze belangstelling, maar volgens technisch manager Foeke Booy zijn er meer kapers op de kust.

Booy heeft ook contact gehad met de zaakwaarnemer van Etienne Reijnen, de verdediger die tussen 2014 en 2015 in Leeuwarden onder contract stond. Op dit moment voetbalt de 32-jarige Reijnen in Israël bij Maccabi Haifa.

Furdjel Narsingh is ook een naam die in het geruchtencircuit genoemd wordt voor Cambuur, maar Booy zegt dat hij 'momenteel niet in beeld' is.