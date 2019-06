Dirk-Yde Sjaarda over 'Kening op Sokken': "Mensen zijn dolenthousiast"

Dirk-Yde Sjaarda kreeg 22 jaar geleden lovende recensies. "Dat was alweer aardig weggezakt, dat heb ik nagelezen in mijn plakboek." Hij heeft daarna niet meer op het podium gestaan. "Het stuk van toen was geschreven door Rients Gratama bij het 100-jarig bestaan van de KNKB. Het stuk is nu voor 90 procent gelijk, er zijn wat scenes en liedjes eruit en wat Eastereiner anekdotes erin verwerkt."

Hij vindt het heel bijzonder om weer mee te doen. "Veel goede herinneringen komen weer boven. Twee zussen van mij zitten in de organisatie. Drie jaar geleden waren ze bij de Bildtse versie en toen bedachten ze om het ook in Easterein te doen. Volgens mij waren ze op de terugreis de rollen al aan het verdelen. Nee zeggen was geen optie."

Het repetitieproces de afgelopen vijf, zes maanden vond hij fantastisch. "En het is mooi als het publiek dat waardeert. Mensen zijn dolenthousiast, daar word ik heel blij van en het heeft mijn verwachtingen overtroffen. Ze zeggen tegen mij dat ze niet wisten dat ik kon zingen. Ik ben natuurlijk een kaatser, dus dat is leuk om te horen."

De laatste voorstelling is maandagavond, alles is uitverkocht. Smaakt het ook naar meer? "Het is te leuk om er niets mee te doen. Het zingen vind ik eigenlijk nog wel het mooiste om te doen en ik heb niets op de planning staan."