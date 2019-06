Minder mensen in de bijstand in Súdwest-Fryslân

De gemeente heeft als doel om het aantal mensen in tot en met maart 2022 met 300 verminderen. Dat doel is nu dus al gehaald. Súdwest-Fryslân streeft ernaar om deze trend door te zetten.

Dat er minder mensen aangewezen zijn op de bijstand komt voor een deel door de groei van de economie. Maar de samenwerking tussen gemeenten en ondernemers heeft er ook aan bijgedragen dat mee rmensen uit de bijstand zijn geraakt. Volgens wethouder Stella van Gent haalt het reïntegratiebureau Pastiel ook goede resultaten op dat gebied.

Niet alleen het aantal mensen in de bijstand is afgelopen jaar teruggelopen. Ook het aantal werklozen in de regio Súdwest-Fryslân nam af. Zat begin vorig jaar nog 6,2 procent van de beroepsbevoking in de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren zonder werk, eind december was dat 3,8 procent. Er kwamen in de gemeente Súdwest-Fryslân duizenden banen bij.