Beelden Walk of Fean moeten 'hufterproof' worden

De Walk of Fean is een initiatief van promotiestichting 'n Gouden Plak. Het is een route bij tien borstbeelden van sporthelden langs. Naast Ireen Wüst en Sjoerd Feenstra staan er onder andere beelden van Foppe de Haan, Riemer van der Velde en Epke Zonderland.

Bij elk beeld kun je met een app de sport tot leven brengen. De sporthelden spraken zelf een verhaaltje in over hun prestaties en ervaringen in de sport. De beelden staan bij bankjes van duurzame materialen.

Het is nog niet bekend wanneer de beelden terugkomen. Eerst wordt er met de producent van de beelden gezocht naar een oplossing die moet voorkomen dat de beelden gemakkelijk beschadigd kunnen worden.

het gaat om beelden die met een 3D-printtechniek gemaakt zijn. Ze zijn hol van binnen. Bij een oplossing kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het opvullen van de beelden met beton. Een andere oplossing zou kunnen zijn dat er plexiglas om de beelden gezet wordt.