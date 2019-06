Lobby voor de Lelylijn wordt sterker

Vertegenwoordigers van beide groepen kwamen onlangs bijeen in Zwolle: een symbolische plaats omdat Zwolle een knooppunt is voor de spoorverbinding naar het Noorden. Daar is toen afgesproken om voortaan als één groep inspanningen te leveren voor de nieuwe spoorlijn.

In het plan zouden er nieuwe stations komen in Drachten, Emmeloord en Leek. Ook Heerenveen-Zuid zou een nieuw station moeten worden. Door de Lelylijn wordt de afstand tussen de Randstad en het Noorden kleiner.

Met de Lelylijn zou het mogelijk worden om binnen een uur van Amsterdam naar Leeuwarden te reizen. De discussie over de lijn is nieuw leven ingeblazen door VNO-NCW-voorman Hans de Boer, die daarvoor pleit. Bovendien heeft de provincie Groningen de Lelylijn in het nieuwe coalitieakkoord opgenomen.