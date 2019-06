Vijf genomineerden voor de Gysbert Japicxprijs

Hein Jaap Hilarides is genomineerd voor zijn roman De trekker fan Troje, Aggie van der Meer voor De Achttjin, Elske Schotanus voor Wurk, Nyk de Vries voor Renger en Ale S. van Zandbergen voor Famke famke.

De genomineerden zijn door een jury bestaande uit Grytsje Schaaf, Houkje Rijpstra en Atte Jongstra. Zij beoordeelden zeventig Friese boeken uit de periode 2015- 2018.

De Gysbert Japicxprijs wordt op 16 novimber uitgereikt in Bolsward. De winnaar krijgt 10.000 euro en een oorkonde. De provinciale prijs is in 1947 in het leven geroepen.