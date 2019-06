Admiraliteitsdagen Dokkum krijgen bijzondere start met 'spannende route'

De Admiraliteitsdagen in Dokkum beginnen dit jaar met een nieuw onderdeel op de donderdag: the Challenge of the Admiral. Volgens de organisatie wordt heel Noordoost-Fryslân uitgedaagd om een spannende route af te leggen in en rondom de binnenstad van Dokkum, waarbij de deelnemers op gekste plekken komen. Iedereen kan meedoen: schoolkinderen, jeugd en volwassenen.