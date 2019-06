Nieuw programma 'Fan ús' kijkt achter de schermen bij het Fries Museum

In 'Fan ús' is onder andere het verhaal te zien van Pim Dinghs uit Brussel, die een echte Alma-Tadema tekening vond op de antiekmarkt. Dinghs: "Ik dacht: dit is too good to be true!" Hij besloot dat er maar een plaats voor was: het Fries Museum.

Het werken in een museum brengt een hele verantwoordelijkheid met zich mee. Hoe pas je goed op de in het museum toevertrouwd zijn en wat als de stukken weer weg mogen omdat ze niet meer in de collectie passen?

Het museum leent ook een deel. Zo is op dit moment een bijzondere beker met daarin namen van de Friese adel te zien in het Fries Museum. Op zijn beurt leent het museum ook stukken uit: aan het MCL bijvoorbeeld. Daarnaast moeten de schatten van het museum ook onderhouden worden: zo tast de bronspest een muntschat uit de tijd van de Vikingen aan. Hoe worden de stukken toekomstbestendig gemaakt, zodat ze een eeuwigheid meekunnen?

'Ontzamelen' is een trend in museumland want niet alles past meer. Letterlijk, met de beperkte ruimte in de depots, maar ook figuurlijk. Het afscheid nemen van collectie-items is een tijdrovend proces: de argumenten moeten vastgelegd worden, er moet gekeken worden of er in een ander museum plek voor ze is en de eigenaar moet achterhaald worden. en dat is ook nog niet zo eenvoudig, met name wanneer het meer dan 100 jaar ingebracht is.