Man gestoken buiten festivalterrein Oerrock in Ureterp

De steekpartij was rond half twee in de nacht van zaterdag op zondag op de Skiepeleane in Ureterp. Het slachtoffer werd in zijn bovenarm gestoken door iemand met een donker uiterlijk. Het is onduidelijk wat er zich voor de steekpartij heeft afgespeeld, of hoe het met het slachtoffer is.

De dader is na de steekpartij met twee andere jongens weggefietst, mogelijk gebruikten ze hierbij mountainbikes. De dader zou volgens de politie zo'n 1 meter 70 groot zijn, en tussen de 20 en 30 jaar oud zijn. Opvallend was dat hij een zilverkleurige ring in zijn neus droeg.

Mensen die wat hebben gezien, worden gevraagd om contact op te nemen met de politie.