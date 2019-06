Politie houdt grote actie in henneponderzoek

De hoofdverdachte is opgepakt in zijn woonplaats Terherne. Daar zou hij een hennepkwekerij hebben met een handel in stekjes die later aan coffeeshops werden doorverkocht. Deze hennepkwekerij zat in een boothuis. De verdachte uit Terherne wordt gezien als de spil van de kwekerijen die maandag opgerold zijn.

De grootste hennepkwekerij zat in een oude loods aan de Reitsmastrjitte in Harkema. Daar trof de politie 3726 hennepplanten aan. Verder werden in bedrijfsloodsen op industrieterreinen in Heerenveen en Leeuwarden growshops ontmanteld. In Drachten werd een kwekerij in een woning aangetroffen. Ook daar is iemand aangehouden.

De politie kwam de kwekerijen op het spoor via tips op Meld Misdaad Anoniem. Mogelijk volgen er nog meer aanhoudingen.