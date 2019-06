Greidhoek'Festival in Wommels stopt; dit jaar is de laatste editie

De organisatie maakte vrijdag op een avond voor vrijwilligers en sponsors bekend dat het Greidhoek'Festival dit jaar voor het laatst is. En dat kwam voor de meesten als een grote verrassing.

"Het is mooi geweest", legt voorzitter Lukas Offinga uit. "Het is ontstaan uit Klomprock en flink uitgebreid, met een enthousiaste groep hebben we geweldige ideeën gehad en er kwamen ook steeds meer mensen, maar we denken dat we in herhaling vallen als we doorgaan. We moeten nu iets anders en willen een nieuwe weg inslaan."