Verlies voor volleybalmannen tegen Estland

Nadat bondscoach Piazza in de tweede set nieuwe spelers had ingebracht, begon het beter te lopen bij Nederland. Een van die nieuwe spelers was Gijs van Solkema, de spelverdeler. Die tweede set werd nog net verloren met 25-23, maar de derde en vierde set was voor Nederland. De vijfde set was heel spannend, waarbij lange rally's ontstonden. Uiteindelijk trok Estland aan het langste eind.

Op zondag 9 juni speelt Oranje de volgende wedstrijd tegen Spanje.