Van der Heide is onderweg naar D-day: 'We hebben er weken naar uitgekeken"

De 81-jarige Tjisse van der Heide uit Akkrum en zijn zoon Klaas Durk zijn onderweg naar Normandië met een grote camper met aanhangwagen met daarop een oude Willy's legerjeep. Ze zijn zondag vertrokken en hebben de nacht doorgebracht vlakbij Ieper in België. Ze gaan naar Omaha Beach.

"We zijn besmet met het virus en zijn geïnteresseerd in de tijd 1940-1945. We hebben al verschillende dingen ondernomen. De jeep heb ik voor mijn verjaardag gekregen, al heb ik wel de helft zelf betaald," vertelt Tjisse van der Heide.

"We waren wel van plan om het hele stuk met de jeep te rijden, maar dan moeten we over allemaal kleine weggetjes. We kunnen niet over de grote wegen, dan blijft er niets van de jeep over." Hij hoopt in Frankrijk wel met de jeep te kunnen rijden. "Maar er komen meer mensen en ook meer voertuigen, dus we moeten kijken of dat kan."

Anders heeft hij wel een alternatief. "We hebben de fiets ook mee, dus als we geen kant op kunnen met de jeep, dan pakken we de fiets van de camper." Vader en zoon gaan naar verschillende herdenkingen. "Het is prachtig om dit met mijn zoon te doen, we hebben er weken naar uitgekeken."

De dag van 6 juni is extra speciaal omdat Van der Heide dan 82 jaar hoopt te worden. Of 'tachtig plus twee' zoals hij het zelf noemt.