Waterschap meet lachgas in rioolwater

Het publiek kent lachgas tegenwoordig met name uit nieuwsberichten over uitgaanspubliek. Zij gebruiken het regelmatig om korte tijd high te worden. Het gas is legaal, en voor een lage prijs te krijgen in veel kroegen. Maar lachgas is ook een chemische stof die vrijkomt bij het schoonmaken van rioolwater. De hoeveelheid lachgas in de klimaatvoetafdruk van een rioolzuiveringsinstallatie kan zelfs oplopen tot 75 procent.

Klimaatneutraal

Distikstof(mono)oxide, zoals het gas officieel heet, is een zeer sterk broeikasgas. Eén gram lachgas heeft 250 keer meer impact dan één gram kooldioxide. Om dan een vergelijking te maken: een bus slagroom heeft evenveel effect op het milieu als 1 liter benzine. En het duurt meer dan 100 jaar voordat het lachgasmolecuul volledig is opgeruimd door de natuur.

Wetterskip Fryslân heeft als doel om in 2030 volledig klimaatneutraal te zijn, en om dat te bereiken moet er worden gekeken naar distikstof(mono)oxide.

"Met deze maatregel is Wetterskip Fryslân één van de eerste waterschappen die werk gaat maken om de klimaatvoetafdruk van lachgas nauwkeuriger in beeld te brengen", zegt Otto van der Galiën van het dagelijks bestuur.

Wetterskip Fryslân stelt 48 duizend euro beschikbaar om met speciale sensoren onderzoek te doen.