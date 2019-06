Gevaarlijk grind op weg bij Tzum: "Wachten op earste dode"

De Nijbuursterwei is een betonweg. De berm naast de weg wordt aangevuld met een soort van gravel. De kleine steentjes belanden, als mensen er overheen rijden, op de weg zelf. In de bochten zorgt dat voor gevaarlijke situaties. Als je over de steentjes rijdt, raak je al snel de controle over het stuur kwijt. "Ik heb al een paar keer een motorrijder uit de sloot gehaald. Die rijden dan in zo'n bocht en kunnen de motor niet meer onder controle houden en glijden zo de sloot in", zegt een inwoner van Tzum. Hij zegt dat er al geregeld over geklaagd is bij de gemeente Waadhoeke: "We hebben ze al vaker gebeld. Dan komt er een veegwagen en is het weer schoon. Voor ongeveer een dag, en dan ligt alles er weer."

"Wachten op de eerste dode"

De Nijbuursterwei stond al bekend als een weg waarop hard werd gereden. Er mag maximaal 60 kilometer per uur gereden worden. "Er wordt soms te hard gereden. Maar of je nu 70 of 50 kilometer per uur rijdt: als je steentjes onder de banden krijgt, dan ben je zo van de weg af. Het is op deze manier wachten op de eerste dode." Een van de boeren uit de omgeving komt zelf geregeld in actie. Hij maakt met zijn eigen machine de weg dan weer schoon.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk van afgelopen vrijdag. De gemeente Waadhoeke was niet bereikbaar voor commentaar.