Duizenden mensen komen naar zomerse editie Oranjewoud Festival

Het hoofdprogramma bestond tussen woensdag 29 mei en zondag 2 juni uit 28 concerten verspreid over vijf locaties. Zo speelde het Stegreif Orchester uit Berlijn twee keer in ijsstadion Thialf. Daarnaast waren er ook concerten van mezzosopraan Anne Sofie von Otter, harpist Remy van Kesteren en de band The Erlkings.

Een van de populairste onderdelen van het programma was de kinderproeftuin. Hier konden kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar op een laagdrempelige manier kennis maken met muziek. In vier dagen tijd kreeg de kindertuin 2.000 bezoekers.

De volgende editie van het Oranjewoud Festival is volgend jaar van 28 mei tot 1 juni.