Hartman wil na zeer slechte jaren terug naar de kern

Volgens Tewarie zijn er sinds de overname van Hartman door de Belgische Fruit Farm Group in 2017 veel fouten gemaakt. Hij wijst op slecht personeelsbeleid, met een leiding die geen verstand van zaken had en niet naar mensen luisterde. Ook wijst hij op mensen op verkeerde plekken, de aanschaf van verkeerde machines en bedrijfsvreemde activiteiten zoals inpakwerk door derden. Dat zorgde voor kampvorming in het bedrijf, een angstcultuur en een drastische val van de resultaten.

Zowel in 2017 als in 2018 werd zo'n zeven miljoen euro verlies gemaakt. Tewarie legt de schuld voor de slechte resultaten niet bij oud-eigenaar Willem Hartman, die het bedrijf in 2017 aan Fruitfarm verkocht. Volgens Tewarie was Hartman voor de overname wel een bedrijf met wisselende resultaten en was er, zoals wel vaker gebeurt bij familiebedrijven, niet genoeg geïnvesteerd. Maar als er na de overname een goede leiding was geweest, was het bedrijf nooit in de problemen gekomen.

Afgrond

Door de verliezen balanceerde Hartman eind 2018 op de rand van faillissement. In samenwerking met de eigenaar van de Fruit Farm Group, Hein Deprez, de huisbankier Rabobank en andere partijen is er voor aanvullende financiering gezorgd om het bedrijf overeind te houden. Ook nu wordt nog gepraat over de kredieten die nodig zijn om de continuïteit niet in gevaar te brengen. Tewarie heeft goede hoop dat dat in orde komt.

Nieuwe aanpak

Volgens Tewarie is hij in november met een andere aanpak begonnen om het tij te keren. Mensen van buiten zijn aan de kant gezet en vervangen door werknemers die het bedrijf kennen en weten wat het telen is. Die kennis is volgens Tewarie volop aanwezig. Het gaat om de mensen. Daar ligt de kracht en de kennis van het bedrijf, zegt hij. Maar volgens hem was een reorganisatie niet te voorkomen.

De aankondiging daarvan kwam vlak voor de kerst, met de mededeling dat 57 van de 110 vaste mensen hun baan zouden verliezen. "Een slechtere timing kon niet, maar we moesten ingrijpen omdat het anders gedaan was," zegt hij. Uiteindelijk zijn 20 mensen hun baan echt kwijtgeraakt. Verder zijn er negen vertrokken door natuurlijk verloop. De verkorte werktijd die voor nog eens 33 medewerkers aangevraagd zou worden, is niet meer nodig. Zij kunnen allemaal blijven, zo is afgelopen vrijdag aan het personeel bekendgemaakt.

Toekomst

Hartman is helemaal terug naar de kerntaken, zegt Tewarie. Dat betekent alleen nog het telen van groenten als komkommers, courgettes, tomaten en paprika's. Zo'n zestig procent daarvan gaat naar de grootste klant: Albert Heijn. De rest gaat naar andere bedrijven, onder anderen in Duitsland. Ook zijn er gesprekken gaande om het klantenbestand verder uit te breiden. Tewarie heeft weer vertrouwen in de toekomst. "Het gaat de goede kant op, maar we zijn er nog niet", zegt hij.