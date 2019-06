Sneek Wit-Zwart verliest en promoveert niet naar de hoofdklasse

Vijf minuten na rust kregen de Snekers ook een penalty, nadat een DHC'er hands maakte. Gerben Visser schoot de bal in de goal en zette daarmee de 1-2 op het scorebord. Nog geen tien minuten later maakte Jessy Nauman de 1-3. Daarna ging Sneek Wit-Zwart nog wel in de aanval, maar ze kwamen niet meer tot scoren.

Geen terugkeer naar de hoofdklasse

Sneek Wit-Zwart eindigde dit jaar als tweede in de eerste klasse F en won daarbij ook twee periodes. Via nacompetitie wilden de Snekers terugkeren in de hoofdklasse, waar zij vorig seizoen uit degradeerden. Met het verlies van zondag komt een einde aan die droom.