Gert-Anne van der Bos: "Dronryp mooiste overwinning van dit seizoen"

Met name de partij in de tweede omloop was nog spannend voor partuur Van der Bos. "Gister kaatsten we ook al een partij tegen Bauke Triemstra c.s. Die kaatsten toen ook goed. Dus dan weet je: we moeten aan de bak."

Vijf keer op rij

Met de overwinning in Dronryp staat de teller nu op vijf overwinningen op rij voor Van der Bos, Triemstra en Steenstra. Maar heeft het partuur nu ook extra druk? "Daar zijn we eigenlijk niet mee bezig. We willen wel winnen, daar trainen we natuurlijk ook voor. Maar extra druk? Nee, we zien wel waar het eindigt."