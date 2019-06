Zegereeks Partuur Van der Bos krijgt vervolg in Dronryp

Nadat Tjisse Steenstra er met een zitbal 4-1 van had gemaakt, kwamen Kingma, Plat en De Jong weer even terug. Een kweaslag van Triemstra betekende de 4-2. Daarna was de partij snel klaar. Toen Sjoerd de Jong op 5-2/6-0 kwea sloeg, was de finale gedaan.

Prijswinnaars

Menno van Zwieten, Kees van der Schoot en Erwin Zijlstra verloren de halve finale met 5-4/6-4 van partuur Kingma.