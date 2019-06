Gerben Gerbrandy: "Situatie Nij Ylostins is volledig uit de hand gelopen"

PvdA-statenlid Marijke Roskam viel hem daarin bij. Gerbrandy, die voorheem wethouder in Wymbritseradiel was, is goed op de hoogte van de situatie in IJlst. "Daar wonen mensen van ver over de negentig. Die stuur je toch niet zomaar een brief dat de boel wordt gesloopt? Dat kan echt niet. Zo ga je niet met mensen om!"

Roskam wees verhuurder Elkien ook nog op zijn basistaak: "Zij moeten doen waarvoor ze er zijn: mensen prettig laten wonen op de plaats waar ze dat graag willen."