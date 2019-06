Amon dos Santos gaat terug naar zijn geboorteland om kinderen te helpen

Dos Santos heeft de 'Sterrenfabriek', waar kinderen tussen de 8 en 18 jaar muziek en creatieve dingen leren. Om zelfvertrouwen op te bouwen en om steviger in het leven te staan. En uiteraard om plezier te hebben. Dat wil hij de kinderen in moeilijke omstandigheden in Rio de Janeiro straks ook bijbrengen.

Koud in Nederland

De kleine Frenk was 3 jaar oud toen hij op het vliegtuig naar Nederland werd gezet. In de winter van 1986 kwam het jongetje aan. Dat was een van de koudste winters van de afgelopen decennia. Hij ervoer Nederland 'als een schok'. Wat temperatuur, maar ook wat cultuur betreft. Frenk weet nog goed hoe verdrietig hij was en hoe koud het was bij zijn aankomst in Nederland.

Traumatisch

De jonge Frenk kwam in een adoptiegezin terecht. Dat ging niet goed. Volgens hem was het geen goed gezin. Zijn jeugd verliep traumatisch. Geen warmte en geen thuisgevoel hadden als gevolg dat hij op zijn veertiende de benen nam. Hij werd daarna nog wel geplaatst in een echt pleeggezin, maar kon als puber niet goed met zijn omgeving omgaan. Toen hij zestien jaar oud was, ging hij het huis uit. Daarna ging het een tijdlang slecht met Frenk. Hij raakte verslaafd en ging zwerven. Hij leefde op straat.

Illegale adoptie

Frenk was een van de 'illegaal' geadopteerde kinderen in Nederland. Over zijn biologische familie is niets bekend. Dat is een groot gemis en moeilijk te accepteren. Langzamerhand kreeg hij steeds meer grip op zijn leven en nu gaat het goed met hem. Frenk wilde altijd al jongeren helpen. In Nederland en in Fryslân, maar uiteindelijk ook in zijn geboorteland. Over niet al te lange tijd is het dus zover. In juli gaat Frenk naar Brazilië. Eerst naar zijn geboortedorp. Daar wil hij voelen hoe het is om weer terug te zijn.

Zusterstad

Dos Santos gaat ook bekijken of er een mogelijkheid is een soort van zusterstadband tot stand te brengen met zijn geboorteplaats Salvador. Dat is een kwestie van lange adem, maar die heeft hij. Met Brazilianen moet je geduld hebben, zegt Frenk. Dat weet hij van zichzelf.