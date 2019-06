Kampioen LDODK verliest, SCO en Mid-Fryslân in de middenmoot

LDODK hoefde zaterdag niets meer, omdat ze al zeker waren van het kampioenschap in de Ereklasse A. Ze spelen op 15 juni een play-offwedstrijd tegen de nummer twee van de Ereklasse B, TOP uit Sassenheim.

Hoofdklasse A

SCO en Mid-Fryslân kwamen ook in actie. Zij spelen in de Hoofdklasse A. SCO ging op bezoek bij KCC. Daar werd het gelijk: 16-16. Mid-Fryslân won uit bij Oost-Arnhem met 19-22. Beide teams staan in de middenmoot: Mid-Fryslân is vierde met 14 punten, SCO staat vijfde met drie punten minder. Over twee weken spelen ze hun laatste competitiewedstrijd.