Vrouwen Jong Oranje hard onderuit bij laatste wedstrijd op eerste toernooi

De vrouwen stonden met de rust al 2-0 achter. In de tweede helft werd het na tien minuten 3-0. Katja Snoeijs kon een minuut later nog wel de 3-1 op het scorebord zetten, maar dat was te weinig. In de extra tijd werd het zelfs nog 4-1.

Heerenveen-speelsters Quinty Sabayo, Melanie Bross en Tiny Hoekstra begonnen de wedstrijd in de basis, Fenna Kalma en Suzanne Admiraal zaten op de bank maar mochten later wel invallen.

Nordic Tournament

Het Nordic Tournament was het eerste toernooi ooit voor het team, dat vergelijkbaar is met Jong Oranje bij de mannen. De vrouwen wonnen hun eerste wedstrijd van Zweden en verloren daarna van Noorwegen.