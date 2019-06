Oranjevrouwen met vertrouwen naar WK na winst op Australië

De doelpunten kwamen van Shanice van de Sanden (twee) en Vivianne Miedema. Dat zijn beide oud-spelers van SC Heerenveen. Sherida Spitse uit Sneek stond in de basis maar ze scoorde niet.

Er waren meer dan 30.000 toeschouwers in het PSV-stadion in Eindhoven. Dat is een record voor een vrouwenvoetbalwedstrijd in Nederland.