VIDEO: "Genieten, echt genieten" bij Lemmer Ahoy

zen is een nieuwe naam in de skûtsjevloot. Het is de eerdere Hoop op Welvaart. Andries Brouwer uit Akkrum is daar nu de schipper op geworden. Het schip werd met overmacht kampioen in de kleine klasse. De Friesland van Johannes de Vries is tweede geworden. Dat schip deed vorig jaar nog mee in de grote klasse van de IFKS. De Swanneblom werd derde.

In de tweede klasse was het spannend. De Sterke Jerke van Pieter Jilles Tjoelker werd kampioen, met 10 punten. Deun daar achter staat de Ora et Labora, van Sietse Boersma, met 11 punten, en de Drie Gebroeders van Harmen Brouwer werd derde met 12 punten.

In de eerste klasse was het minder spannend. Grou won met overmacht, gevolgd door de Eelke II en de Sneker Pan.