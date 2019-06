Sietske Poepjes doet niet mee aan Heel Holland Bakt: "dat wordt een drama'

Poepjes is in haar vrije tijd een fanatiek bakker. Ze had graag aan het programma meegedaan, maar de voorbereiding kost te veel tijd. Daardoor is het niet te combineren met haar werk als provinciebestuurder.

"Dat wordt een drama", zegt Poepjes. "Ik ben in de eerste plaats gedeputeerde van Fryslân, en dat mag er niet onder lijden. Deelnemers zijn meerdere dagen in de week kwijt met oefenen."

Daarnaast spelen er gezondheidsomstandigheden in de familie van Poepjes. "Dat maakt het niet makkelijker. Het wordt dan een geknoei met de tijd. Maar ik vind het wel jammer."