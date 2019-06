Beelden Walk of Fean bij opening al kapot

Silke Lettinga van stichting 'n Gouden Plak, initiatiefnemer van de route, spreekt van een domper. "De beelden zouden hufterproof moeten zijn. We moeten dan ook goed uit laten zoeken wat er precies gebeuird is. We zoeken contact met de fabrikant. Maar op de dag dat je zo'n route opent, wil je zulk nieuws niet hebben.,"

Walk of Fean

De Walk of Fean is een initiatief van promotiestichting 'n Gouden Plak. Zij wilden de drie locaties graag met elkaar verbinden. Belangrijk was ook dat de mensen mee zouden krijgen wat ze gedaan hebben als sporter. Het resultaat is een route langs achttien borstbeelden. Bij elk beeld kun je met een app de sport tot leven brengen. "Je komt dan in augmented reality. Dat brengt de persoon tot leven", zegt Frank van Hout van stichting 'n Gouden Plak

De beelden staan bij bankjes. Die zijn gemaakt van duurzame materialen. Behalve van Ireen Wüst en Sjoerd Feenstra zijn er ook beelden van onder andere Foppe de Haan, Riemer van der Velde en Epke Zonderland.