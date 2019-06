Huilen en de grond kussen bij aankomst elfstedenwandeltocht in Leeuwarden

Van de 850 deelnemers zijn er 23 uitgevallen, zegt Yntema. Hij is positief: "We hebben geweldig weer gehad, en dat kan een tocht maken of breken.

"Zwaarder dan schaatsen"

In het begin hadden de mensen de wind in de rug,; en dan vliegen ze naar de finish toe. Met het looptempo moeten we met de opbouw van de stempeltochten ook rekening houden. Geen probleem, want met Whatsapp is dat prima te regelen."

"Het is heel zwaar", zegt Yntema ook. Mensen die de Vierdaagse van Nijmegen gelopen hebben, zeggen dat deze tocht zwaarder is. En de mensen die voor het brevet gegaan zijn, die dus de elfstedentocht schaatsen, fietsen en wandelen, geven ook aan dat de wandeltocht de zwaarste is van de drie."

Tranen

Twee vrouwen komen binne. Eén heeft de tranen in de ogen. "Het gaat goed en ik ben heel blij dat we er zijn. We hebben vijf dagen gelopen. Het was best wel pittig," zegt ze, met een stem vol emotie. "Heel mooi dat we er zijn."