Wandelelfstedentocht dag 5: Oeble Bouma

Van dinsdag 28 mei tot en met zaterdag 1 juni is de Wandelelfstedentocht. Aan de tocht, die vijf dagen duurt en in totaal 207 kilometer lang is, doen 650 wandelaars mee. Alle dagen hebben wij via WhatsApp contact met een aantal wandelaars die ons op de hoogte houden van hun tocht door de 11 Friese steden.