Voetganger zwaargewond bij aanrijding met brommer in Lemmer

De gewonde man is met een traumahelikopter overgebracht naar ziekenhuis MCL in Leeuwarden. De brommerrijder raakte ook gewond., Hij is overgebracht naar ziekenhuis De Tjongerschans in Heerenveen. Het ongeluk vond plaats na 11 uur vrijdagavond op de kruising van de Nieuwburen met de Lijnbaan in Lemmer. De politie zoekt getuigen, ook om te weten te komen of er ook sprake was van een straatrace.