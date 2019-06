Meer dan 2.000 mensen tekenen petitie tegen recreatiecomplex Oost-Terschelling

De juridische vraag spitst zich toe op wat een manege eigenlijk is, legt Margriet Blees uit. Is het een overdekte, winterproof paardrijgelegenheid met alle faciliteiten van dien of een zandbak buiten. De projectontwikkelaar wil de huidige manege afbreken en in de plaats daarvan een groot hotel bouwen met als paardenfaciliteit alleen een buiten rijbak.Dit hotel past niet in het karakter van Oost Terschelling, vindt zij. Met dit soort argumenten iets bouwen dat onomkeerbaar is, mag niet gebeuren."Wij gaan door tot de projectontwikkelaar stopt."