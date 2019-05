VIDEO: Is Johnny Jansen geschikt als nieuwe trainer van SC Heerenveen?

Roelof de Vries is duidelijk over de kans dat Jansen inderdaad de nieuwe hoofdtrainer wordt: "De kans is 99,9%. Het enige waar ze nog over moeten praten zijn de details." Hij hoort goede dingen over de, nu nog, interim-trainer. "Ik hoor vooral heel positieve signalen uit de spelersgroep, dat ze heel enthousiast zijn over Jansen."

Een goede keuze?

"Ze weten wat ze aan hem hebben en hij weet wat hij aan de club heeft", zegt Gerard Bos. "De mensen kennen hem, dus hij hoeft zich niet te bewijzen. Wel als trainer, maar niet bij het publiek. Hij staat 1-0 voor, terwijl andere trainers 1-0 achter staan."

Ook Geert van Tuinen vindt Jansen een geschikte kandidaat. "A. Hij is lang bij de club en B. Van Basten, Streppel en Olde Riekerink hebben er ook niet veel van gebakken. Dan kan Johnny Jansen ook snel."

De Vries vindt Jansen's lange carrière bij de club belangrijk. "Heerenveen moet weer het Heerenveen-gevoel uit gaan stralen. Johnny Jansen heeft dat wel."

Club met problemen

Heerenveen is wel een club met problemen, maar Gerard Bos denkt dat Jansen dat niet erg belangrijk vindt. "Ik denk dat hij zich wel afvraagt hoe het komt met de selectie en de doelstelling, maar dat voor hem op één staat dat hij nu eindelijk de kans krijgt."

"Hij is zelf tamelijk overtuigd dat hij het kan. Prima instelling, laat maar zien", vindt Van Tuinen.

Officiële aanstelling

Wanneer de aanstelling van Jansen officieel wordt? "Ze willen het pas bekend maken wanneer ze het hele plaatje, dus de hele technische staf, hebben", denkt De Vries.