Waddenvereniging woest: berging containers MSC Zoe is stopgezet

Volgende week staat er een overleg gepland tussen de Waddenvereniging en Rijkswaterstaat. "Dan zullen we dit zeker aan de orde stellen", zegt Kuipers. "En we dringen er bij GroenLinks op aan om opnieuw vragen te stellen aan de minister. Het is ongelofelijk dat twee weken na de antwoorden de berging gestopt wordt."

Een groot deel van de containers is wel teruggevonden, maar dat zegt Kuipers niet zoveel: "Want de meeste containers of stukken daarvan zijn wel geborgen, maar de inhoud ligt nog op de bodem van de zee."