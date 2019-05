30 keer de HT Race roeien: "Je moet wel een beetje gek zijn"

"Je moet wel een beetje gek zijn om de race dertig keer te roeien. Het ging geweldig, we hebben mooi geroeid." Zwaar was deze editie wel, vindt Tichelaar. "Er stond aardig wat wind, dus dan is het elke slag weer nadenken over hoe je de riem in het water steekt."

"We hebben er ongeveer 3 uur en 50 minuten over gedaan, zegt Tichelaar. "Dat is geen record, mijn snelste tijd was drie uur en een paar tellen, mijn langzaamste zes en een half uur."