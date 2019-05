Burgemeester Dantumadiel: "We moeten nu gewoon drastische maatregelen nemen"

"Hij zei daarbij ook dat het college met een 'herstelplan' komt", zegt Agricola. "Maar vergeet niet: de problemen met het sociaal domein spelen niet alleen in Dantumadiel, maar in iedere gemeente."

CDA-raadslid Visser denkt dat de optie om met Noardeast-Fryslân te fuseren weer aan tafel komen. In 2016 besloot Dantumadiel nog om niet aan deze nieuwe fusiegemeente mee te doen, die nu bestaat uit de eerdere gemeenten Kollumerland, Dongeradeel en Ferwerderadiel. "De politiek in Dantumadiel heeft hier een aantal jaar geleden een keuze gemaakt om zelfstandig te blijven en ambtelijk samen te werken", zegt Agricola daarover.

Problemen worden alleen maar groter

Een ding is duidelijk: er moet ieder geval op korte termijn iets gebeuren. "We moeten nu gewoon drastische maatregelen nemen", zegt Agricola. "Als het 'herstelplan' binnenkort klaar is, leggen we het pakket voor aan de raad. Die moet dan een besluit nemen over hoe het plan uitgevoerd wordt." Gewoon doorgaan is in ieder geval geen optie: "De problemen in het sociaal domein lijken alleen maar groter te worden. Alle gemeenten hebben extra geld nodig om te kunnen doen wat moet."