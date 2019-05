Zorgen over woningbouw en duurzaamheid in Achtkarspelen

Terwijl er in andere gemeenten veel wordt vernieuwd en verbouwd, is dat volgens de federatie in Achtkarspelen niet het geval. Met name in de kernen, maar ook in de andere dorpen van de gemeente, is meer woonruimte voor bijvoorbeeld senioren en mensen met een beperking nodig.

Duurzaamheid

Ook op het gebied van duurzaamheid is er nog genoeg te verbeteren. Ze zouden de actieve woningbouwverenigingen in Achtkarspelen te weinig doen om hun woonruimte energiezuinig en duurzaam te maken.

Het CDA in Achtkarspelen wil nu van het college weten of er concrete stappen worden genomen om verandering door te kunnen voeren.