Een attractie minder op Rypster Merke na incident bij proefdraaien

Omstanders op het kaatsveld, dat naast de plek van de kermis ligt, zeggen dat ze donderdag een klap hoorden bij de test. De twee attracties zouden elkaar geraakt hebben. Dat zorgde niet voor verwondingen of zware schade, maar het was wel duidelijk dat ze zweef verplaatst moest worden. "Ze stonden te dicht bij elkaar", vertelt Frijling. Bij het verplaatsen van de zweef is een kabel gebroken en daarom staat de attractie er nu helemaal niet meer.

"Dat is wel een kleine domper", zegt Frijling. "Het zou de kers op de taart zijn. Maar we hebben nu nog steeds een grote topattractie van zestig meter hoog. Dat is uniek voor een dorp als Dronryp."

Supertrots op 'beste kermis'

De Rypster Merke werd dit jaar uitgeroepen tot de beste kermis van het land. Frijling: "Daar zijn we supertrots op. Het is een grote pluim voor het werk dat door de vrijwilligers wordt verzet. En we zijn extra trots op het grote aantal attracties dat we hier hebben. Er blijven nog 25 attracties over, dat is fantastisch."