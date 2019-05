Wandelelfstedentocht dag 4: Andrea Volbeda

De Wandelelfstedentocht is weer begonnen. Dinsdag zijn 650 wandelaars begonnen aan de grootste wandeltocht van Fryslân. Via WhatsApp hebben we alle dagen contact met een aantal wandelaars. Zij laten ons zien hoe zij de 'tocht der tochten' beleven. Vandaag is dag nummer vier. Wij WhatsAppen deze vrijdag met Andrea Volbeda.