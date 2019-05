Stadsboerderij bij Sneek houdt open dag

Steeds meer boerderijen komen leeg te staan. Er is geen opvolger, of de boer stopt er mee. Ook in Loënga, net onder Sneek, staat zo'n boerderij waar het boerenbedrijf niet meer wordt uitgeoefend. Johannes Lancester en zijn vrouw Herma Lenten zijn druk bezig om er samen een stadsboerderij van te maken.