Ook in Friese plaatsen wordt winkelpubliek gevolgd met wifitracking

De Volkskrant komt vrijdag met het verhaal dat tientallen gemeenten in Nederland het publiek volgen. Twee grote partijen in Nederland, CityTraffic en Locatus, doen dat in opdracht van gemeenten of commerciële partijen.

Kritiek

De Autoriteit Persoonsgegevens is kritisch over wifitracking. In december zeiden ze dat er geen redenen zijn dat er geen redenen zijn dat het volgen van winkelpubliek rechtvaardigt. Sommige gemeentes zijn ermee gestopt, maar lang niet allemaal, want er staan nog veel plaatsen op de lijst van CityTracking.

In sommige gemeentes worden mensen met borden gewaarschuwd dat ze worden gevolgd.